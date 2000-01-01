Широков Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1980

Сын: Широков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Широкова Антонина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Антонина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Широкова Антонина Александровна

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