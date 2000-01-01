Панева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панёв Рудольф Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панёв Рудольф Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белобородова Валентина Рудольфовна
Отец ребёнка: Панёв Рудольф Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панев Александр Рудольфович
Отец ребёнка: Панёв Рудольф Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1961