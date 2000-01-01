Панева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панёв Рудольф Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панёв Рудольф Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белобородова Валентина Рудольфовна

Отец ребёнка: Панёв Рудольф Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панев Александр Рудольфович

Отец ребёнка: Панёв Рудольф Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панёв Рудольф Николаевич

Смерть
Около 1961
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