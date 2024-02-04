Козин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козин Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1955

Отец: Волконский Михаил

Мать: Козина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Козина Елена Константиновна

Рождение ребёнка
03.05.1975

Дочь: Медведева (Козина) Марина Александровна

Мать ребёнка: Козина Елена Константиновна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

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