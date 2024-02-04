Козин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1955
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1955
Отец: Волконский Михаил
Мать: Козина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Козина Елена Константиновна
Рождение ребёнка
03.05.1975
Дочь: Медведева (Козина) Марина Александровна
Мать ребёнка: Козина Елена Константиновна
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область