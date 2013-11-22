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Загуменнов Артем Олегович
Загуменнов Артем Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.11.2013
Пол
Мужской
Отец
Загуменнов Олег Георгиевич
1972 г.р.
Мать
Загуменнова (Ахметова) Гульнара Ильгизовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.2013
Отец:
Загуменнов Олег Георгиевич
Мать:
Загуменнова Гульнара Ильгизовна
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