Ксения Фотиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Фотиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

После 1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Иван Никитич

Отец ребёнка: Никита Федотов

Бунырево, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Федотов

Смерть
После 1747
Сосновка, город Алексин, Тульская область
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