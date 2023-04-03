Ксения Фотиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиПосле 1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Иван Никитич
Отец ребёнка: Никита Федотов
Бунырево, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Федотов
Смерть
После 1747
Сосновка, город Алексин, Тульская область