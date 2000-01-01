Бахменда Песя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Бахменда Берка Генехович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Бахменда Берка Генехович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Бахменда Берка Генехович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Бахменда Хана Беркович
Отец ребёнка: Бахменда Берка Генехович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Бахменда Берка Генехович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Бахменда Мерка Беркович
Отец ребёнка: Бахменда Берка Генехович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Бахменда Генья Беркович
Отец ребёнка: Бахменда Берка Генехович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно