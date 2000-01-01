Бахменда Песя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахменда Песя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Бахменда Авсей Беркович

Отец ребёнка: Бахменда Берка Генехович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бахменда Гирш Беркович

Отец ребёнка: Бахменда Берка Генехович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Бахменда Хаим Беркович

Отец ребёнка: Бахменда Берка Генехович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Бахменда Хана Беркович

Отец ребёнка: Бахменда Берка Генехович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бахменда Зиска Беркович

Отец ребёнка: Бахменда Берка Генехович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Бахменда Мерка Беркович

Отец ребёнка: Бахменда Берка Генехович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Бахменда Генья Беркович

Отец ребёнка: Бахменда Берка Генехович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахменда Берка Генехович

Смерть
Неизвестно
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