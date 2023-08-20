Татьяна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Егорова

Татьяна Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1723 г.р.

Мать

1723 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Егор Карпов

Мать: Федора Герасимова

Бракосочетание
До 1782

Муж: Иван Тимофеев

1782 – указана, как дочь Федоры Герасимовой, выдана в замужество той же волости деревни Леонтьевской и Харитоновской за крестьянина Ивана Тимофеева
Упоминание
Неизвестно
1763-10, 1782 – указана, как дочь Федоры Герасимовой, выдана в замужество той же волости деревни Леонтьевской и Харитоновской за крестьянина Ивана Тимофеева.
Смерть
Неизвестно