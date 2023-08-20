Татьяна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Егор Карпов
Мать: Федора Герасимова
Бракосочетание
До 1782
Муж: Иван Тимофеев
1782 – указана, как дочь Федоры Герасимовой, выдана в замужество той же волости деревни Леонтьевской и Харитоновской за крестьянина Ивана Тимофеева
Упоминание
Неизвестно
1763-10, 1782 – указана, как дочь Федоры Герасимовой, выдана в замужество той же волости деревни Леонтьевской и Харитоновской за крестьянина Ивана Тимофеева.
Смерть
Неизвестно