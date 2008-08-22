Сафуанова Аделина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафуанова Аделина Андреевна

Сафуанова Аделина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.2008

Отец: Тимофеев Андрей Николаевич

Мать: Сафуанова Маргарита Булатовна