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Сафуанова Аделина Андреевна
Сафуанова Аделина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.08.2008
Пол
Женский
Отец
Тимофеев Андрей Николаевич
1984 г.р.
Мать
Сафуанова Маргарита Булатовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.2008
Отец:
Тимофеев Андрей Николаевич
Мать:
Сафуанова Маргарита Булатовна
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