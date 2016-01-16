Пилютина Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилютина Мария Сергеевна

Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

20.05.1932

Дата смерти

16.01.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

VP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1932

Отец: Ермаков Сергей

Мать: Ермакова Дарья

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Место рождения предполагаемое
Рождение ребёнка
18.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пилютин Владимир Сергеевич

Конырат, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Смерть
16.01.2016
Батецкий, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

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