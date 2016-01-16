Пилютина Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1932
Дата смерти16.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1932
Отец: Ермаков Сергей
Мать: Ермакова Дарья
Место рождения предполагаемое
Рождение ребёнка
18.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пилютин Владимир Сергеевич
Конырат, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Смерть
16.01.2016
Батецкий, Батецкий муниципальный район, Новгородская область