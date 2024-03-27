Невретдинова (Хайруллина) Закия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невретдинова (Хайруллина) Закия

Место рождения

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Валит (Вялий) Анварович

Отец ребёнка: Невретдинов Анвар

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Мансур Анварович

Отец ребёнка: Невретдинов Анвар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Амир Анварович

Отец ребёнка: Невретдинов Анвар

Смерть
Неизвестно
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