Невретдинова (Хайруллина) Закия
Место рожденияс. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невретдинов Валит (Вялий) Анварович
Отец ребёнка: Невретдинов Анвар
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невретдинов Мансур Анварович
Отец ребёнка: Невретдинов Анвар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невретдинов Амир Анварович
Отец ребёнка: Невретдинов Анвар
Смерть
Неизвестно