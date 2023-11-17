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Свергунов Владимир Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Свиргунова Пелагея

Рождение ребёнка
29.06.1956

Дочь: Семидоцкая Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Лагунова Надежда Кузьминична

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.03.1961

Дочь: Левочко Елена Владимировна

Мать ребёнка: Лагунова Надежда Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагунова Надежда Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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