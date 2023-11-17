Свергунов Владимир Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Свиргунова Пелагея
Рождение ребёнка
29.06.1956
Дочь: Семидоцкая Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Лагунова Надежда Кузьминична
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.03.1961
Дочь: Левочко Елена Владимировна
Мать ребёнка: Лагунова Надежда Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно