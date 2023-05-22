Ефремов Ларион Маркелов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Ларион Маркелов

Ефремов Ларион Маркелов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Ефремов Маркел Исааков

Мать: Федосья Тимофеева

Бракосочетание
?.01.1763 ст.

Жена: Салтыкова Евдокия Саввинова

Рождение ребёнка
08.06.1765

Сын: Ефремов Иван Ларионов

Мать ребёнка: Салтыкова Евдокия Саввинова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ефремова Февронья Ларионова

Мать ребёнка: Салтыкова Евдокия Саввинова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ефремова Мария Ларионова

Мать ребёнка: Салтыкова Евдокия Саввинова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1777

Сын: Ефремов Егор Ларионов

Мать ребёнка: Салтыкова Евдокия Саввинова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно