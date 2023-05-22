Ефремов Ларион Маркелов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Ефремов Маркел Исааков
Мать: Федосья Тимофеева
Бракосочетание
?.01.1763 ст.
Рождение ребёнка
08.06.1765
Мать ребёнка: Салтыкова Евдокия Саввинова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ефремова Февронья Ларионова
Мать ребёнка: Салтыкова Евдокия Саввинова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ефремова Мария Ларионова
Мать ребёнка: Салтыкова Евдокия Саввинова
Рождение ребёнка
16.02.1777
Мать ребёнка: Салтыкова Евдокия Саввинова
Смерть
Неизвестно