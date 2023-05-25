Губанов Генадий Григориевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Генадий Григориевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1945

Отец: Клименко Григорий Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1988

Сын: Губанов алексей геннадьевич

Мать ребёнка: Губанова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
07.06.1999

Сын: Губанов Антон Геннадьевич

Мать ребёнка: Губанова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губанов Гера Генадьевич

Мать ребёнка: Губанова Тамара