Губанов Генадий Григориевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1945
Отец: Клименко Григорий Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1988
Сын: Губанов алексей геннадьевич
Мать ребёнка: Губанова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
07.06.1999
Сын: Губанов Антон Геннадьевич
Мать ребёнка: Губанова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Губанова Тамара