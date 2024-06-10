Клочихин Егор Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Клочихин Егор Алексеевич

Место рождения

Батурово, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клочихин Алексей

Мать: не указана

Батурово, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клочихина (--) Анна Елизвоева

Рождение ребёнка
28.01.1863

Сын: Клочихин Семен Егорович

Мать ребёнка: Клочихина (--) Анна Елизвоева

Батурово, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
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Смерть
Неизвестно

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