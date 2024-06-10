Клочихин Егор Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клочихин Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1863
Мать ребёнка: Клочихина (--) Анна Елизвоева
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Смерть
Неизвестно