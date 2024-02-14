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Исхаков Раис Ильясович

Место рождения

Деревня Богдашкино, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исхакова (Абдуллина) Нурия Габдулхаевна

Рождение ребёнка
06.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова (Абдуллина) Нурия Габдулхаевна

Рождение ребёнка
18.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исхакова (Абдуллина) Нурия Габдулхаевна

Смерть
Неизвестно

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