Исхаков Раис Ильясович
Место рожденияДеревня Богдашкино, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исхакова (Абдуллина) Нурия Габдулхаевна
Рождение ребёнка
18.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исхакова (Абдуллина) Нурия Габдулхаевна