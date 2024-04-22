Мажаров ? Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1942
Дата смертиДо 1952
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1942
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Смерть
До 1952
Причина смерти: В молодом возрасте.