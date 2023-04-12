Зотов Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1903
Дата смерти01.01.1946
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903
Отец: Зотов Федор Астахович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зотова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зотова Елена
Смерть
01.01.1946
Причина смерти: двустороннее воспаление легких
Похороны
Неизвестно