Зотов Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1903

Дата смерти

01.01.1946

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903

Отец: Зотов Федор Астахович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Елена

Смерть
01.01.1946
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Причина смерти: двустороннее воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область