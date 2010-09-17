Соколова (Жгулева) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1932
Дата смерти17.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1932
Бракосочетание
08.08.1959
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Костанай
Рождение ребёнка
03.08.1964
Сын: Соколов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир Николаевич
Сосновка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Образование
Неизвестно
Среднее
Смерть
17.09.2010
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
2010
3 ворота, 62 квартал