Соколова (Жгулева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Жгулева) Валентина Васильевна

Место рождения

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

06.06.1932

Дата смерти

17.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1932

Отец: Жгулев Василий Семёнович

Мать: Жгулева Пелагея Александровна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
08.08.1959

Муж: Соколов Владимир Николаевич

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Костанай
Рождение ребёнка
03.08.1964

Сын: Соколов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир Николаевич

Сосновка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Образование
Неизвестно
Среднее
Смерть
17.09.2010
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
2010
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
3 ворота, 62 квартал