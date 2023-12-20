(Чиркова) Агафья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чиркова) Агафья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Чирков Илья Ефремович

Мать: Чиркова (Максимова) Дарья Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карку Ираида Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каркин Борис Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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