Леухин Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1929
Дата смерти04.03.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1961
Дочь: Леухина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Койнова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.?
Сын: Леухин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Койнова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леухина Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Койнова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Койнова Нина Ивановна
Смерть
04.03.2004