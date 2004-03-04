Леухин Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леухин Алексей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1929

Дата смерти

04.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1961

Дочь: Леухина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Койнова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
09.06.?

Сын: Леухин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Койнова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леухина Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Койнова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Койнова Нина Ивановна

Смерть
04.03.2004
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