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Подлужнов Николай Фёдорович

Место рождения

Сорочинское, Оренбургская губерния

Дата рождения

13.01.1933

Дата смерти

08.08.2014

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1933

Отец: Подлужнов Фёдор Устинович

Мать: Подлужнова Ксения Фёдоровна

Сорочинское, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подлужнова Раиса Григорьевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подлужнова Раиса Григорьевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подлужнова Раиса Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
металлург
Образование
Неизвестно
не получил высшего образования, потому как надо было кормить братьев и сестёр
Смерть
08.08.2014
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область