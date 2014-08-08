Подлужнов Николай Фёдорович
Место рожденияСорочинское, Оренбургская губерния
Дата рождения13.01.1933
Дата смерти08.08.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1933
Сорочинское, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подлужнова Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
08.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подлужнова Раиса Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
металлург
Образование
Неизвестно
не получил высшего образования, потому как надо было кормить братьев и сестёр
Смерть
08.08.2014
Похороны
Неизвестно