(Акулина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Акулина) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Михайлова Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Павлов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Фёдор? Яковлевич

Отец ребёнка: Павлов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Павлов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устина Яковлевна

Отец ребёнка: Павлов Яков Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Яков Васильевич

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