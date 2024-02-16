Краснова Мария Павловна
Место рожденияКамышенка
Дата рождения25.10.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1924
Отец: Попов Павел Никитович
Камышенка
Рождение ребёнка
21.11.1942
Отец ребёнка: Краснов Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
1948
Камышенка
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Краснова Галина Егоровна
Отец ребёнка: Краснов Егор Кузьмич
Камышенка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснов Егор Кузьмич
Смерть
Неизвестно