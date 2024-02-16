Краснова Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Мария Павловна

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Место рождения

Камышенка

Дата рождения

25.10.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1924

Отец: Попов Павел Никитович

Мать: Попова Матрена Дмитриевна

Камышенка
Рождение ребёнка
21.11.1942

Сын: Краснов Валерий Егорович

Отец ребёнка: Краснов Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Краснов Юрий Егорович

Отец ребёнка: не указан

Камышенка
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Краснова Галина Егоровна

Отец ребёнка: Краснов Егор Кузьмич

Камышенка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Егор Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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