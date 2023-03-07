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Ручкин Арсений Романович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

14.02.1983

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1983

Отец: Ручкин Роман Борисович

Мать: Ручкина Галина

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонина Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонина Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
альтист
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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