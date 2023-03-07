Ручкин Арсений Романович
Место рождения
Дата рождения14.02.1983
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1983
Отец: Ручкин Роман Борисович
Мать: Ручкина Галина
Рождение ребёнка
Около 2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
альтист
Место жительства
Неизвестно