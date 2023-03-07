Пушкарев Тимофей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкарев Тимофей Григорьев

Пушкарев Тимофей Григорьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Пушкарева Улита Семенова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Пушкарев Елисей Тимофеев

Мать ребёнка: Пушкарева Улита Семенова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Улита Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close