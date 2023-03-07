Пушкарев Тимофей Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Пушкарева Улита Семенова
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Пушкарева Улита Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкарева Улита Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812