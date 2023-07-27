Ермоленко Матрона Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ермоленко Владимир Арсеньевич
Отец ребёнка: Ермоленко Арсений Иванович
Рождение ребёнка
1905 ст.
Дочь: Параскева Арсеньевна
Отец ребёнка: Ермоленко Арсений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно