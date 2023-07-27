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Ермоленко Матрона Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ермоленко Владимир Арсеньевич

Отец ребёнка: Ермоленко Арсений Иванович

Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Параскева Арсеньевна

Отец ребёнка: Ермоленко Арсений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Арсений Иванович

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно