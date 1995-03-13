Овчаренко (Запруднева) Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1995
Рождение ребёнка
14.10.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчаренко Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
28.05.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчаренко Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно