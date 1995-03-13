Овчаренко (Запруднева) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчаренко (Запруднева) Евгения Николаевна

Место рождения

Курганинск, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

13.03.1995

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1971 г.р.

Муж

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1995

Отец: Запруднев Николай Николаевич

Мать: Запруднева Виталия Вячеславовна

Курганинск, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчаренко Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
28.05.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчаренко Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаренко Александр Сергеевич

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