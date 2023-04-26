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Ермакова Елизавета Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Ермаков Иван Ильич

Отец ребёнка: Ермаков Илья Алексеевич

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Ермаков Илья Алексеевич

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
10.10.1912

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Ермаков Илья Алексеевич

д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
31.07.1914

Сын: Ермаков Василий Ильич

Отец ребёнка: Ермаков Илья Алексеевич

д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
11.06.1916

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Ермаков Илья Алексеевич

д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
16.02.1918

Сын: Ермаков Михаил Ильич

Отец ребёнка: Ермаков Илья Алексеевич

д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желенкова Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Ермаков Илья Алексеевич

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Илья Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
д.Липовка, Альшеевский р-н
Смерть
Неизвестно