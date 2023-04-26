Ермакова Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ермаков Иван Ильич
Отец ребёнка: Ермаков Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Ермаков Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
10.10.1912
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Ермаков Илья Алексеевич
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
31.07.1914
Отец ребёнка: Ермаков Илья Алексеевич
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
11.06.1916
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Ермаков Илья Алексеевич
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
16.02.1918
Сын: Ермаков Михаил Ильич
Отец ребёнка: Ермаков Илья Алексеевич
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желенкова Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Ермаков Илья Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д.Липовка, Альшеевский р-н
Смерть
Неизвестно