Татьяна Флоровна Около 1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Флоровна

Место рождения

Ромодан, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873 ст.

Отец: Флор Герасимович

Мать: не указана

Ромодан, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1893 ст.

Муж: Ларионов Степан Филиппович

Юхмачи, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Сын: Ларионов Данил Степанович

Отец ребёнка: Ларионов Степан Филиппович

Юхмачинская Пустошь, Спасский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1912 ст.

Дочь: Ларионова Мария Степановна

Отец ребёнка: Ларионов Степан Филиппович

Юхмачинская Пустошь, Спасский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1916 ст.

Сын: Ларионов Николай Степанович

Отец ребёнка: Ларионов Степан Филиппович

Юхмачинская Пустошь, Спасский уезд, Казанская губерния

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