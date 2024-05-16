Татьяна Флоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873 ст.
Отец: Флор Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1893 ст.
Юхмачи, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Сын: Ларионов Данил Степанович
Отец ребёнка: Ларионов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
23.02.1912 ст.
Дочь: Ларионова Мария Степановна
Отец ребёнка: Ларионов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
26.04.1916 ст.
Сын: Ларионов Николай Степанович
Отец ребёнка: Ларионов Степан Филиппович