Капичева Феодора Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капичева Феодора Семеновна

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Место рождения

Кривое, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

03.12.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Семен Иванович

Мать: не указана

Кривое, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Капичев Федор Михайлович

Отец ребёнка: Капичев Михаил Алексеевич

Борисоглебское, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
03.12.1885 ст.
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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