Капичева Феодора Семеновна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти03.12.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Семен Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Капичев Михаил Алексеевич
Борисоглебское, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
03.12.1885 ст.
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область