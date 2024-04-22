Ивановский Виктор
Место рождения
Дата рождения25.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1897
Отец: Ивановский Антон
Мать: Ивановская Изабеля
Рождение ребёнка
02.02.1932
Сын: Ивановский Игнатий
Мать ребёнка: Ивановская Стефания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бронислава Мария
Мать ребёнка: Ивановская Стефания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ивановская Стефания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивановская Стефания
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно