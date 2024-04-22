Ивановский Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановский Виктор

Место рождения

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

25.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1897

Отец: Ивановский Антон

Мать: Ивановская Изабеля

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
02.02.1932

Сын: Ивановский Игнатий

Мать ребёнка: Ивановская Стефания

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бронислава Мария

Мать ребёнка: Ивановская Стефания

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивановский Константин

Мать ребёнка: Ивановская Стефания

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивановская Стефания

Солы, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Солы, Сморгонский район, Гродненская область
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