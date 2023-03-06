Якимова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1906
Дочь: Рыжова Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Якимов Тимофей Ксенафонтьевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Якимов Тимофей Ксенафонтьевич
Рождение ребёнка
27.12.1916
Сын: Якимов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Якимов Тимофей Ксенафонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно