Якушев Леонтий Асентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушев Леонтий Асентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якушев Арсентий Динилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Якушева Алевтина Лернтьевна

Мать ребёнка: Якушева Цибина Клавдия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушев Анатолий Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушев Борис Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Клавдия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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