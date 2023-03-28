Якушев Леонтий Асентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якушев Арсентий Динилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Якушева Алевтина Лернтьевна
Мать ребёнка: Якушева Цибина Клавдия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушев Анатолий Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно