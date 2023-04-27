von Bayern (Wittelsbach) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Bayern (Wittelsbach) Elisabeth

Место рождения

Landshut, Bayern Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1227

Дата смерти

09.10.1273

Пол

Женский

Отец

1206 г.р.

Мать

1201 г.р.

Муж

Около 1238 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1227

Отец: Von Der Pfalz Otto Erlauchte

Мать: Von Der Pfalz Agnes

Landshut, Bayern Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
1255

Дочь: Von Kärnten Elisabeth

Отец ребёнка: Meinhard IV

Karten
Бракосочетание
1258

Муж: Meinhard IV

Nuremberg,Mittelfranken,Bayern,Germany
Рождение ребёнка
Около 1265

Сын: Carinthia Otto III

Отец ребёнка: Meinhard IV

Tyrol,
Рождение ребёнка
Около 1265

Сын: Of Kärnten Görz Albert

Отец ребёнка: Meinhard IV

Karnten, Italy
Работа или профессия
Неизвестно
Queen consort of Germany, Deutsche Königin, Gräfin von Görz und Tirol
Смерть
09.10.1273
Gryfów Śląski/Greifenberg, Schlesien Kingdom of Poland