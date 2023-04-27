von Bayern (Wittelsbach) Elisabeth
Место рожденияLandshut, Bayern Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1227
Дата смерти09.10.1273
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1227
Отец: Von Der Pfalz Otto Erlauchte
Мать: Von Der Pfalz Agnes
Landshut, Bayern Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
1255
Дочь: Von Kärnten Elisabeth
Отец ребёнка: Meinhard IV
Karten
Бракосочетание
1258
Муж: Meinhard IV
Nuremberg,Mittelfranken,Bayern,Germany
Рождение ребёнка
Около 1265
Сын: Carinthia Otto III
Отец ребёнка: Meinhard IV
Tyrol,
Рождение ребёнка
Около 1265
Отец ребёнка: Meinhard IV
Karnten, Italy
Работа или профессия
Неизвестно
Queen consort of Germany, Deutsche Königin, Gräfin von Görz und Tirol
Смерть
09.10.1273
Gryfów Śląski/Greifenberg, Schlesien Kingdom of Poland