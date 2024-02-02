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Пётр Никитин

Место рождения

с. Венюково

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Около 1805

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Жена

Около 1763 г.р.

Дети

Около 1802 г.р.

Добавил:

ВC
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Никита Владимиров

Мать: Мавра Исаева

с. Венюково
Бракосочетание
04.11.1782

Жена: Дарья Фёдорова

с. Венюково государственной коллегии экономии
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Дарья Фёдорова

с.Венюково
Смерть
Около 1805
с. Венюково Троицкео-Ознобишенской вол.
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