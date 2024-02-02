Пётр Никитин
Место рожденияс. Венюково
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиОколо 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Никита Владимиров
Мать: Мавра Исаева
с. Венюково
Бракосочетание
04.11.1782
Жена: Дарья Фёдорова
с. Венюково государственной коллегии экономии
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Дарья Фёдорова
с.Венюково
Смерть
Около 1805
с. Венюково Троицкео-Ознобишенской вол.