Лёзова (Шуруля) Любовь Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лёзов Павел
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лёзов Павел
Смерть
Неизвестно