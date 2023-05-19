Лёзова (Шуруля) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёзова (Шуруля) Любовь Григорьевна

Место рождения

Благовещенка, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

КБ
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Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Благовещенка, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
02.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лёзов Павел

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лёзов Павел

Смерть
Неизвестно