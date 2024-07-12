Архангельская Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Архангельский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Архангельский Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Архангельский Петр Александрович
Отец ребёнка: Архангельский Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Архангельская Мария Александровна
Отец ребёнка: Архангельский Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Архангельская Александра Александровна
Отец ребёнка: Архангельский Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Архангельский Василий Александрович
Отец ребёнка: Архангельский Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
15.05.1868
Дочь: Петровская (Архангельская) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Архангельский Александр Яковлевич
Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1875
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Архангельская Елена Александровна
Отец ребёнка: Архангельский Александр Яковлевич
Смерть
Неизвестно