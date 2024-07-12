Архангельская Татьяна Васильевна 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Архангельская Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Архангельский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Архангельский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Архангельский Петр Александрович

Отец ребёнка: Архангельский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Архангельская Мария Александровна

Отец ребёнка: Архангельский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Архангельская Александра Александровна

Отец ребёнка: Архангельский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Архангельский Василий Александрович

Отец ребёнка: Архангельский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
15.05.1868

Дочь: Петровская (Архангельская) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Архангельский Александр Яковлевич

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Апраксина (Архангельская) Рахиль (Анна) Александровна

Отец ребёнка: Архангельский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Архангельская Елена Александровна

Отец ребёнка: Архангельский Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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