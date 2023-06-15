Буцанов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буцанов Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Буцанов Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Буцанова Фаина Ивановна

Пестово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Ивановская обл., Палехский р-н, Вареевский с/с, Пестово
Рождение ребёнка
1911

Сын: Буцанов Федор Ефимович

Мать ребёнка: Буцанова Фаина Ивановна

Пестово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Ивановская обл., Палехский р-н, Вареевский с/с, д. Пестово
Место жительства
1911
Пестово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно