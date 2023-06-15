Буцанов Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Буцанова Фаина Ивановна
Ивановская обл., Палехский р-н, Вареевский с/с, Пестово
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Буцанова Фаина Ивановна
Ивановская обл., Палехский р-н, Вареевский с/с, д. Пестово
Место жительства
1911
Смерть
Неизвестно