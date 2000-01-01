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Слукин Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Слукин Феодосий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рязанская губ., Сапожковский уезд , Романо-Дарковская вол.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слукин Семен Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рязанская губ., Сапожковский уезд , Романо-Дарковская вол.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слукин Феодор Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рязанская губ., Сапожковский уезд , Романо-Дарковская вол.
Смерть
Неизвестно
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