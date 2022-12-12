Суровцов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Образование
27.09.1816 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Исключен в епархиальное ведомство из низшего отделения Вологодского духовного уездного училища по причине малоуспешности в учении и слабых дарований.
Работа или профессия
29.11.1816 ст.
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Определен на должность в штат приказных служителей Кадниковского духовного правления сверх штата.
Смерть
Неизвестно