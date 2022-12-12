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Суровцов Алексей Иванович

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Место рождения

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Суровцов Иван Федорович

Мать: Суровцова Ульяна Алексеевна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
27.09.1816 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Исключен в епархиальное ведомство из низшего отделения Вологодского духовного уездного училища по причине малоуспешности в учении и слабых дарований.
Работа или профессия
29.11.1816 ст.
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Определен на должность в штат приказных служителей Кадниковского духовного правления сверх штата.
Смерть
Неизвестно
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