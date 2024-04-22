Кувшинова (Хомутова) Анна Степанова (Стефанова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Хомутова) Анна Степанова (Стефанова)

Место рождения

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хомутов Степан(Стефан) Иванович

Мать: не указана

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
16.08.1898 ст.

Муж: Кувшинов Сергей Иванович

Поручители по жениху: деревни Солословой крестьяне: Фаддей Матвеев и Иоанн Фаддев Симеоновы и Сергий Георгиев Сысоев; по невесте: той же деревни крестьяне: Григорий Александров Хомутов. Василий Стефан... Показать все
Рождение ребёнка
18.11.1899 ст.

Сын: Кувшинов Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Кувшинов Сергей Иванович

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Деревни Солословой крестьянский сын Симеон Иванов Кувшинов и проживающая в селе Знаменском солдатская жена Варвара Стефанова Резчикова ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2344, стр. 113
Рождение ребёнка
31.03.1902 ст.

Сын: Кувшинов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Кувшинов Сергей Иванович

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Той же деревни крестьянин Иоанн Стефанов Хомутов и Подольского мещанина Иосифа Иосифова Ямина жена Татьяна Фаддеева
Рождение ребёнка
29.10.1909 ст.

Сын: Кувшинов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Кувшинов Сергей Иванович

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Московский мещанин Петр Алексеев Шлоссберг и Подольская мещанка Татьяна Иванова Ямми
Рождение ребёнка
24.05.1915 ст.

Сын: Кувшинов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Кувшинов Сергей Иванович

Солослово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Московский мещанин Петр Алексеев Шлосберг и Тульскаго уезда, деревни Зименки крестьянка Агрипина Феодорова Ландина ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №482, стр. 363
Смерть
Неизвестно
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