Сейши Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейши Нобоу
Отец ребёнка: Сейши Кио
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейши Изаму
Отец ребёнка: Сейши Кио
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейши Джун
Отец ребёнка: Сейши Кио
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейши Нобору
Отец ребёнка: Сейши Кио
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейши Макото
Отец ребёнка: Сейши Кио
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сейши Осаму
Отец ребёнка: Сейши Кио
Смерть
Неизвестно