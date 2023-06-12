Сейши Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сейши Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сейши Нобоу

Отец ребёнка: Сейши Кио

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сейши Изаму

Отец ребёнка: Сейши Кио

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сейши Джун

Отец ребёнка: Сейши Кио

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сейши Шин

Отец ребёнка: Сейши Кио

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сейши Нобору

Отец ребёнка: Сейши Кио

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сейши Макото

Отец ребёнка: Сейши Кио

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сейши Осаму

Отец ребёнка: Сейши Кио

Смерть
Неизвестно