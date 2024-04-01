Fjose Vike Iver Styrksen
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1805
Рождение ребёнка
12.01.1812
Сын: Fjose Styrk Ivarsson
Мать ребёнка: Vike (Gudleiksdatter) Eli
Рождение ребёнка
1822
Сын: Iverson Knut
Мать ребёнка: Vike (Gudleiksdatter) Eli
Рождение ребёнка
26.11.1822
Сын: Vike Knut Iversen
Мать ребёнка: Vike (Gudleiksdatter) Eli
Смерть
1852