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Fjose Vike Iver Styrksen

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

1739 г.р.

Жена

1783 г.р.

Дети

1812 г.р.
1822 г.р.
1822 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Fjose Styrk Åmundson

Мать: Fjose (Klyve) Kari Larsdatter

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1805

Жена: Vike (Gudleiksdatter) Eli

Рождение ребёнка
12.01.1812

Сын: Fjose Styrk Ivarsson

Мать ребёнка: Vike (Gudleiksdatter) Eli

Рождение ребёнка
1822

Сын: Iverson Knut

Мать ребёнка: Vike (Gudleiksdatter) Eli

Рождение ребёнка
26.11.1822

Сын: Vike Knut Iversen

Мать ребёнка: Vike (Gudleiksdatter) Eli

Смерть
1852

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