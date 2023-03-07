Булатов Фадей (Моисеев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Булатов Леонтий Карпов
Мать: Булатова Анна Фадеева
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Булатова Варвара Филимонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858