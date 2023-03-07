Булатов Фадей (Моисеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатов Фадей (Моисеев)

Булатов Фадей (Моисеев)

avatar

Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Булатов Леонтий Карпов

Мать: Булатова Анна Фадеева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Булатов Евдоким Фадеев

Мать ребёнка: Булатова Варвара Филимонова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Варвара Филимонова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close