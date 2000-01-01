Михно (Лозина) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михно (Лозина) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1941

Сын: Михно Владимир Егорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михно Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березкина Елена Егоровна

Отец ребёнка: Михно Иван

Смерть
Неизвестно
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