Михно (Лозина) Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1941
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михно Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березкина Елена Егоровна
Отец ребёнка: Михно Иван
Смерть
Неизвестно