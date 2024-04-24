Смирнова (Турлаева) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Турлаева) Евгения Ивановна

Место рождения

Средние Воробьи, Красно-Баковский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Средние Воробьи, Красно-Баковский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Ефрем Иванович

Тонкино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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