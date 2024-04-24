Смирнова (Турлаева) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Ефрем Иванович
Тонкино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
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Смерть
Неизвестно