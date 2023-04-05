Повало-Швейковская (Безобразова) Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.11.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1821
Сын: Повало-Швейковский Михаил Павлович
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Павел Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1822
Сын: Повало-Швейковский Николай Павлович
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Повало-Швейковский Александр Павлович
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Павел Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1831
Сын: Повало-Швейковский Гавриил Павлович
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Павел Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.11.1874