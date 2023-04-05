Повало-Швейковская (Безобразова) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повало-Швейковская (Безобразова) Анна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.11.1874

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1821

Сын: Повало-Швейковский Михаил Павлович

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Павел Михайлович

Рождение ребёнка
06.03.1822

Сын: Повало-Швейковский Николай Павлович

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Повало-Швейковский Александр Павлович

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Павел Михайлович

Рождение ребёнка
01.03.1831

Сын: Повало-Швейковский Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Павел Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.11.1874
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