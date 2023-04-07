Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Никифор Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно