Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Андреевич

Иван Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Никифор Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close