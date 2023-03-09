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Ващенко Макарий Александрович
Ващенко Макарий Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.2023
Пол
Мужской
Отец
Ващенко Александр Алексеевич
1997 г.р.
Мать
Ващенко Анастасия Андреевна
1997 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2023
Отец:
Ващенко Александр Алексеевич
Мать:
Ващенко Анастасия Андреевна
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