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Симонов Ефим Григорьевич

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Симонов Григорий Епимахович

Мать: Симонова Пелагея Николаевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1874

Дочь: Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Симонова Соломония Федоровна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1875

Дочь: Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Симонова Соломония Федоровна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около ?.07.1879

Сын: Симонов Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Симонова Соломония Федоровна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Симонов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Симонова Соломония Федоровна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около ?.07.1885

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Симонова Соломония Федоровна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1886

Дочь: Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Симонова Соломония Федоровна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Соломония Федоровна

Смерть
Неизвестно