Симонов Ефим Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Рождение ребёнка
12.01.1874
Дочь: Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Симонова Соломония Федоровна
Рождение ребёнка
17.09.1875
Дочь: Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Симонова Соломония Федоровна
Рождение ребёнка
Около ?.07.1879
Мать ребёнка: Симонова Соломония Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Симонова Соломония Федоровна
Рождение ребёнка
Около ?.07.1885
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Симонова Соломония Федоровна
Рождение ребёнка
18.01.1886
Дочь: Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Симонова Соломония Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно